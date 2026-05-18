Eskişehir'de 25 Belediye Görevlisi Gözaltında

18.05.2026 12:30
Tepebaşı Belediyesi'nde zimmet ve sahtecilik suçlarından 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca ihbar ve şikayetler üzerine "zincirleme suretiyle nitelikli zimmet", "evrakta sahtecilik", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında belediye başkan yardımcıları S.Y. ve B.Ç. ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E.'nin de bulunduğu şüpheliler, adliyeye getirildi.

Polis ekipleri, zanlıların sevki sırasında adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. 25 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında, Tepebaşı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği etkinlik ve yemek organizasyonlarına ilişkin çok sayıda faturanın incelendiği öğrenildi.

Şüphelilerin, belediyenin aşevinde bağışçıların desteğiyle hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri, anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura kestiği ve şirketlere ödeme yaptıkları, şirketlerin de fatura ücretlerini tahsil ettikten sonra nakit olarak belediye yöneticilerine verdikleri iddia edildi.

Bazı belediye görevlilerinin bu yöntemle aile yakınlarına "tabela" şirket açtırdığı ve yemek şirketlerinden buna ilişkin ödeme aldıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde katılımcı sayısını yüksek göstererek faturadaki ücretleri yükselttiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Belediyedeki görevlilerin kentte faaliyet gösteren restoran ve organizasyon şirketleri sahiplerinin bilgisi olmadan, onlar adına doğrudan temin için teklif yazdıkları ileri sürüldü, bilgisine başvurulan restoran ve organizasyon şirketi sahiplerinin ise tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Firma görevlilerinden imza örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'nda teklif belgelerindeki imzalarla karşılaştırıldığı, teklif mektuplarında yer alan firmalara ait olduğu sanılan imzaların sahte olduğu bilgisine ulaşıldı.

60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

Eskişehir merkezli, Ankara ve Adana'da 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, 33'ü Tepebaşı Belediyesinde görevli olmak üzere 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda, aralarında belediye başkan yardımcısı S.Y. ile Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü Ö.E.'nin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 35 kişinin de emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenilmişti.

Operasyonun devamında belediye başkan yardımcısı B.Ç. ile bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükselmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ö.E.'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde yapılan aramada, toprağın altına gizlenmiş bir oda tespit edilmişti. Odada yapılan aramada Ö.E.'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

