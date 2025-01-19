Eskişehir'de 3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de 3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Eskişehir\'de 3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen '3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği', halat çekme, çuval yarışı ve diğer oyunlarla çocuklar ve aileler için keyifli anlar sundu. Etkinlik, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda yapılan gezilerle sona erdi.

19.01.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün süren "3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi işbirliğinde "3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği" düzenlendi. Mehmet Terzi Spor Salonu'nda başlayan etkinliğin ilk günü, 8-12 yaş arasındaki çocuklar ve aileleri için düzenlenen halat çekme, çuval yarışı, basketbol, ok atma ve bayrak yarışlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Cenk Sungur, "Burada çok kıymetli bir etkinliğin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ve ebeveynlerimiz için keyifli bir gün olmasını diliyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz da "Çocuklarımız karnelerini aldırlar ve bir dönemi geride bıraktılar. Hem onların emekleri ve çabaları için hem de onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum. 3'üncüsü gerçekleştirilen bu sportif etkinlikte çocukları ve aileleri oyunlarla buluşturuyoruz. Ailelere her zaman tavsiyemiz, çocuklarınızla ne kadar birlikte vakit geçirirseniz, çocuklar o kadar mutlu ve başarılı olurlar. Belediyeler olarak da biz bu başarıyı hem sportif alanda hem sahasal alan desteklemeye devam edeceğiz. Belediyelerimizin tüm alanları çocuklarımıza açıktır. Sevgili veliler ve çocuklar Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç sizleri her alanda destek olmaya devam edecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal da "Ara tatilde ailelere birlikte vakit geçirebilecekleri bir fırsat yaratmak istedik. İlerleyen yıllarda bu organizasyonu büyüterek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, ikinci gününde çocuklar ve ebeveynlerinin, bilim ve keşif dünyasını yakından tanımasına olanak tanıyan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen gezilerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 3. Ebeveyn ve Çocuk Oyunları Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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