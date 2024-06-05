Eskişehir'de 5. Çevre Şenliği düzenlenecek - Son Dakika
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Eskişehir'de 5. Çevre Şenliği düzenlenecek

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 5. Çevre Şenliği, 8 Haziran Cumartesi günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Şenlikte çeşitli etkinlikler ve farkındalık oluşturacak aktiviteler yer alacak.

05.06.2024 14:48
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(ESKİŞEHİR) - Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "İklim için Harekete Geç" sloganıyla düzenlenecek "5. Çevre Şenliği", 8 Haziran Cumartesi günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından 5. Çevre Şenliği düzenlenecek. Çevrecileri bir araya getirecek şenlik, 8 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki Amfi Tiyatro'da başlayacak.

Şenlikte Es Çocuk Evi Menekşeler Sınıfı Geri Dönüşüm Defilesi, Milli İrade İlkokulu Ritim Grubu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, İklim Kahramanlarımız İklim İçin Harekete Geç Diyor, Patili Dostlarımız İçin Yoga Yapıyoruz etkinlikleriyle farkındalık oluşturulacak.

Her bir katılımcı için 1 kg mama bağışlanacak

Yoga etkinliğine katılan her katılımcı için 1 kilogram mama bağışı yapılacak. Bu bağışlar, toplumun daha güçlü bir dayanışma içerisinde olduğunu da gösterecek. Şenlikte atık oluşturmamak için ise tek kullanımlık kağıt ve plastik bardaklar yerine, katılımcıların ve personelin mataralarına su doldurabilmeleri için su sebili kullanılması planlanıyor. Böylelikle karbon ayak izlerini azaltmak için adım atılacak.

Büyükşehir Belediyesi birimleri, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri, Kent Konseyi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu da stantlar açarak çeşitli atölyeler düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 5. Çevre Şenliği'ne tüm Eskişehirlileri davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 5. Çevre Şenliği düzenlenecek - Son Dakika

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