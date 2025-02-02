Eskişehir'de 501 Firma Denetlendi

Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince ocak ayında 501 firmadaki 6 bin 457 ürünün denetlendiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, geçen ay kent merkezinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ile haksız fiyat artışı kapsamında 501 firmanın 6 bin 457 ürününü denetledi.
Çalışmalarda, aykırılıklar tespit edilen firmalara toplam 777 bin 483 lira ceza uygulandı.
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