Eskişehir'de "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" Başladı

25.02.2026 13:56  Güncelleme: 15:10
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) Eskişehir Tenis Akademisi (ETA) iş birliğiyle düzenlediği “8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası” başladı. Turnuva, 8 Mart’ta oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü, sporun birleştirici ve güçlendirici ruhuyla düzenlediği "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" ile karşılıyor. EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ETA iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, kadınları spor çatısı altında bir araya getiriyor.

ETA Tenis Kortları'nda oynanan açılış karşılaşmaları, kortta sergilenen mücadele kadar tribünlerdeki destek ve dayanışma da dikkati çekti.

Turnuvanın ilk gününde duygularını paylaşan katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ETA'ya teşekkür ederek, "Böylesine anlamlı bir etkinlikte bir arada olmak, hem spor yapmak hem de bu özel günü paylaşmak bizim için paha biçilemez. Kendimizi güçlü, mutlu ve bir o kadar da heyecanlı hissediyoruz" diye konuştu.

Sporun birleştirici gücüyle hayat bulan turnuva, 8 Mart'ta oynanacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

