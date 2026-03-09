Eskişehir'de Düzenlenen "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" Ödül Töreniyle Sona Erdi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erdi. Kadınların sporla güçlenmesini ve dayanışmasını amaçlayan organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü sporun birleştirici ve güçlendirici ruhuyla kutladı. EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Eskişehir Tenis Akademisi iş birliğinde düzenlenen "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası", final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Kadınları spor çatısı altında bir araya getiren organizasyon, hem rekabeti hem de dostluğu aynı potada buluşturdu. Kadınların sporla güçlenmesini, tenis aracılığıyla yeni bağlar kurmasını ve dayanışma ruhunu pekiştirmesini amaçlayan turnuva, ilk günden itibaren heyecan dolu anlara sahne oldu.