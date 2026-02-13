Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Tenis Turnuvası - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Tenis Turnuvası

13.02.2026 13:27  Güncelleme: 15:02
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Kadınlar Tenis Turnuvası düzenliyor. Turnuva, 14–19 Şubat 2026 tarihlerinde kayıt alınarak 20 Şubat'ta başlayacak ve 8 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Tenis Akademisi (ETA) iş birliğinde "8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Eskişehir Tenis Akademisi (ETA) iş birliğinde düzenlenecek 8 Mart Kadınlar Tenis Turnuvası, sporu ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Kadınların sporla güçlenmesini ve tenisle buluşmasını amaçlayan organizasyon, rekabeti keyifli hale getirmeyi hedefliyor. Turnuvanın kayıtları 14–19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Katılmak isteyen sporcular, 'www.eskisehir.bel.tr/sporkayit' adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

20 Şubat'ta başlayacak turnuva, 8 Mart'ta final maçlarıyla sona erecek. Müsabakalar, ETA Tenis Kortları'nda oynanacak. Turnuva; her seviyeden sporcunun katılımına açık olacak şekilde 13–25 Yaş, 26 Yaş ve Üstü ile Yeni Başlayan Kadınlar olarak ayrı kategoride düzenlenecek. Detaylı bilgi için instagram.com/ebbsporeskisehir hesabı üzerinden iletişime geçilebiliyor.

Kaynak: ANKA

