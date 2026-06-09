(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Seyitgazi ilçesinde Büyükdere ve Doğançayır mahallelerini birbirine bağlayan 9 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere ve Doğançayır mahallelerini birbirine bağlayan 9 kilometrelik güzergahta, zaman içerisinde oluşan altyapı ve üstyapı deformasyonları ile satıh bozulmalarının giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde zemin iyileştirme ve güçlendirme uygulamaları tamamlandı.

Altyapı çalışmalarının ardından güzergahta planlanan üstyapı asfalt kaplama çalışmaları da ekiplerin iş programı doğrultusunda kısa süre içerisinde hayata geçirilecek. Tamamlanacak asfalt çalışmalarıyla birlikte yolun daha dayanıklı, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.