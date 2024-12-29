Eskişehir'de Adli Kolluk Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Adli Kolluk Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için toplantı yaptı.

29.12.2024 12:46
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Eskişehir'de, Cumhuriyet Başsavcılığınca "Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Eskişehir Adalet Sarayı Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programdaki konuşmalarına yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, adli kolluk birimlerinin soruşturma aşamasında etkin rol üstlendiğini belirtti.

Bu birimlerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında doğru kararlar alınabildiğini vurgulayan Karakülah, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun artırılması, suçla mücadelede daha etkin olma yolunda büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla da yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesini amaçlamaktayız. Her birinizin emeği, bu ülkenin güvenliği ve adaleti için vazgeçilmezdir. Göstereceğiniz özveri ve gayretle, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi tesis edilecektir."

Cumhuriyet savcılarının sunumlarıyla devam eden toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel, İsa Tuncay, Savaş Kılıç ve Murat Özgen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Eskişehir Gümrük Müdürü Muhammet Uçar ile adli kolluk temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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