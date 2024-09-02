Eskişehir\'de Adli Yıl Açılışı Töreni Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de 2024- 2025 adli yıl açılışı nedeniyle Adliye Sarayı önünde bir tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katıldı.

Eskişehir'de yeni adli yıl açılışı için Eskişehir Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Baro Başkanı Mustafa Elagöz, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile devam etti. Adli yıl açılışının hayırlı olmasını dileyen Başkan Ünlüce, "Her türlü zorluğa rağmen görevini onurla ve büyük bir gururla yapan; hak ve özgürlüklerin teminatı tüm meslektaşlarımın adli yılını kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.