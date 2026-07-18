Eskişehir'de Aile Kavgası: 5 Tutuklama

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de 1'i polis memuru toplam 11 kişinin yaralandığı sokakta iki aile bireyleri arasındaki kavgaya gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2'si kadın 18 şüpheli savcılık sorgusuna alındı. İfadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, 15 kişi ise Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 10 kişinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.