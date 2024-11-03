Eskişehir'de Aktif Yaşam Parkı, Törenle Hizmete Açıldı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 45 bin metrekare alana sahip Aktif Yaşam Parkı'nı törenle hizmete açtı. Parkın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Nesiller arası hem çocukların cıvıl cıvıl sesleri, şen kahkahaları hem de büyüklerimizin aktif yaşlanması için rekreasyon alanı olacak. Parkımızı Eskişehirlere emanet ediyorum. Gözünüz gibi koruyun. Eskişehir için, Türkiye için çok özel bir park" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sazova Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınında bulunan 45 bin metrekare alanda "Aktif Yaşam Parkı"nı hizmete açtı. Parkın açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Aylin Şener, yurttaşlara böyle bir park kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre, 1990'lı yıllarda alana çam ağaçları ekildiğini hatırlatarak Sazova mahalle sakinlerinin de çam ağaçlarına yıllarca sahip çıkarak, suladığını söyledi. Mahallelerinde böyle bir park olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Kamil Emre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek plaket takdim etti.

CHP İl Başkanı Talat Yalaz da "Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini görüyoruz. Sadece temel hizmetlerle karışımıza çıkmıyorlar. Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması için modern bir park kazandırmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentin son 25 yılda büyük değişimler yaşadığına dikkat çekerek, "1999 yılında Yılmaz Büyükerşen'le belediye başkanı seçildiğimizde Eskişehir inanın bir çöldü. Bugün büyük parklarıyla, yeşil alanlarıyla Türkiye'de farklı bir noktaya geldi. Biz Tepebaşı'nda 2500 dönüm çim suluyoruz. Eskişehir'de Büyükşehir Belediye'miz ve Tepebaşı'nın parklarıyla kişi başına 11, 12 metrekare yeşil alan düşüyor. Yani çevre konuşulmadığı dönemde biz çevreci olduk. Biz insan dostuyuz, çevre dostuyuz, hayvan dostuyuz. Eskişehir son 25 yılda bambaşka bir yere geldi. Daha önümüzde yapılacak çok şeyler var. Buradaki çam ağaçlarıyla birlikte böyle bir park yapmak Ayşe Ünlüce başkanımıza nasip oldu. Ayşe başkanımız burada dünya görüşünü de yansıttı. Eskişehir'e hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ayşe Ünlüce, Aktif Yaşam Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Şehrimizin ilk Aktif Yaşam Parkı'nın açılışına hoş geldiniz. Eskişehir'e 4. büyük parkımızı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bazı günler belediyeler için gurur günüdür, burası benim için de gurur günü. Çünkü kuşaklar arası, nesiller arası buluşmaları yaratacak, iletişimi artıracak bir park burası. Burada torunun elinden tutmuş bir dede göreceğiz, kızının koluna girmiş bir baba göreceğiz, annesinin omzuna yaslanmış bir erkek çocuğu göreceğiz. Anneanneler, babaanneler, kuşaklar boyu iletişim bu parkta olsun diye hazırladık. Bu parkı açarken hazırlarken en büyük hayalimiz buydu. Nesiller arası hem çocukların cıvıl cıvıl sesleri, şen kahkahaları hem de büyüklerimizin aktif yaşlanması için rekreasyon alanı olacak" dedi.

Parkta birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacağını ifade eden Başkan Ünlüce, "Buraya bisikletinizle, kamp sandalyelerinizle ve evcil hayvanlarınızla gelebilirsiniz. Her yaştan herkesin birlikte olabileceği bir park. Aynı zamanda burası sadece yeşil alan değil, bu parkta sanat da var, kültür de var. Kütüphanelerimizle, şairlerimizle, yazarlarımızla burada bol bol vakit geçireceğiz. Yine müzik noktalarımız var, güzel müzik sesleri dinleyeceğiz. Sizlerle beraber sanat dolu bir park olacak. Ben bu parkı sizlere emanet ediyorum, Eskişehirlere emanet ediyorum. Gözünüz gibi koruyun. Eskişehir için, Türkiye için çok özel bir park" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce ve beraberindekiler parkın içinde bulunan Mor Kokular Bahçesi, Rüya Salıncakları, Yaşam Alanı, Step Alanı, İleri Yaş Form Sahası, Masalsı Kokular Bahçesi, Gizemli Kütükler, Gölgeler Bahçesi, Efsaneler Kütüphanesi, Retro Patika, Doğa Sahnesi, Edebiyat Patikası, Dingin Meydan alanlarını gezdi. Parkta Başkan Ayşe Ünlüce'nin yazdığı şiirin sergilendiği alan ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Aktif Yaşam Parkı'nın açılışı gününde müzik dinletisi, aerobik ve spor etkinlikleri, satranç etkinliği, çocuklar için atölyeler, kukla gösterisi, güneş teleskopuyla gözlem, etkinliği düzenlendi. Ayrıca orman perisi, anka peri kızı, kırmızı başlıklı kız kostümüyle parkın içinde çocuklara özel hikayeler anlatıldı.

Aktif Yaşam Parkı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşların Odunpazarı'ndan 20 dakikada bir hareket eden Tıp Fakültesi-Aktif Yaşam Parkı Ekspres Hattı ile siyah 31-77 numaralı otobüsler ve siyah 16-38 numaralı minibüsleri kullanabileceğini belirten yetkililer, hareket saatlerine 'www.eskisehir.bel.tr' üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.