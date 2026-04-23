Eskişehir\'de Alkollü Kaza: 117 Bin Lira Ceza

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyetsiz sürücüyle alkollü sürücünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı, toplam 117 bin lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 2 sürücüye ve bir araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. T.U.Ö. (46) yönetimindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil, E.S. (15) yönetimindeki 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.D.T. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.D.T. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.S.'nin 18 yaşından küçük olduğu belirlenirken, diğer sürücü T.U.Ö.'nün ise 1.43 promil alkollü tespit edildi.

TOPLAM 117 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Sürücü E.S.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve kaza yerinde gerekli önlemleri almamak suçlarından 43 bin 718 lira, araç sahibi babasına ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer sürücü T.U.Ö.'ye ise 'alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde gerekli önlemleri almamak ve eski tip sürücü belgesi kullanmak suçlarından 33 bin 431 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, şirkete ait olduğu belirlenen aracı trafikten men edilerek, çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 01:18:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.