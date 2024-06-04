Eskişehir'de Alkollü Şüpheli Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Alkollü Şüpheli Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırttı

Eskişehir\'de Alkollü Şüpheli Camilerde Kur\'an-ı Kerim Yırttı

Eskişehir'de alkollü olduğu belirlenen M.E.S. isimli şüpheli, Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami ve Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne girerek Kur'an-ı Kerim'leri yırttı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi ve adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı öne sürülen alkollü şüpheli gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, M.E.S'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğunu belirlenen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Reşadiye, Cami, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Alkollü Şüpheli Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Alkollü Şüpheli Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement