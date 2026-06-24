Alpagut ve Atalan İçin Bilirkişi Raporu: 'Çed Olumlu' Kararı İptal Edilmeli - Son Dakika
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Alpagut ve Atalan İçin Bilirkişi Raporu: 'Çed Olumlu' Kararı İptal Edilmeli

24.06.2026 12:48  Güncelleme: 13:38
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Eskişehir'in Alpagut ve Atalan mahallelerinde planlanan altın-gümüş madeni projesi için hazırlanan bilirkişi raporunda, ÇED Olumlu kararının iptal edilmesi yönünde görüş bildirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, raporu bilimsel ve hukuki bir kazanım olarak değerlendirerek mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'in Alpagut ve Atalan mahallelerinde yapılması planlanan altın-gümüş madeni projesine ilişkin bilirkişi raporunda, "ÇED Olumlu" kararının iptal edilmesi yönünde görüş bildirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, raporun bilimsel ve hukuki gerçekleri ortaya koyduğunu belirterek, "Toprağımızı, suyumuzu, kültürel mirasımızı ve insan yaşamını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Atalan Mahallesi ve Mihalgazi Alpagut Mahallesi'nde yapılması planlanan "Altın- Gümüş Madeni Ocağı" ve "Cevher Zenginleştirme Tesisi" projesi hakkında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, ulaşım konusu hariç ÇED raporunun bilimsel esaslardan uzak bir yaklaşımla hazırlandığı ifade edilerek, 18 Ekim 2025 tarihli "ÇED Olumlu" kararının iptal edilmesinin uygun olduğu yönünde görüş bildirildi.

"BU TOPRAKLAR YALNIZCA MADEN SAHASI OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bilirkişi raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alpagut ve Atalan'ın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, tarihsel ve kültürel değerleriyle de korunması gereken özel bir bölge olduğunu vurguladı. Ataç, "Alpagut ve Atalan'ı yalnızca yerin altındaki maden rezervleri üzerinden değerlendirmek, bu toprakların binlerce yıllık tarihini, kültürünü, suyunu, ormanını ve insanını yok saymaktır. Bu bölge, geçmişten geleceğe taşımakla sorumlu olduğumuz ortak mirasımızdır. Bilirkişi raporu da maden projesinin arkeolojik sit alanı ve çevresindeki kültürel varlıklar üzerinde yaratabileceği tehlikeyi açık biçimde ortaya koymuştur" dedi.

Doğaya verilecek zararın insan yaşamından ayrı düşünülemeyeceğini belirten Ataç, "Toprak zarar görürse tarım zarar görür, su kirlenirse yaşam zarar görür, orman yok edilirse insanın nefesi kesilir. Doğayı korumak, doğrudan doğruya insanı korumaktır. Bu nedenle mesele yalnızca çevresel bir mesele değildir; halk sağlığı, yaşam hakkı, kültürel miras ve kuşaklar arası adalet meselesidir. Hiçbir ekonomik faaliyet, insan yaşamından ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından daha değerli değildir" dedi.

"MÜCADELEMİZ MAHKEME KARARINA KADAR VE SONRASINDA DA SÜRECEK"

Mücadelenin gelecek kuşaklara karşı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başkan Ataç, "Çocuklarımıza siyanürle, ağır metallerle ve geri dönüşü olmayan çevresel tahribatlarla anılan bir bölge değil; temiz suyu, verimli toprağı, tarihi ve kültürel değerleri korunmuş bir kent bırakmak zorundayız. Bugün vereceğimiz kararlar, çocuklarımızın nasıl bir çevrede yaşayacağını belirleyecek" ifadelerini kullandı. Bilirkişi raporunun önemli bir bilimsel ve hukuki aşama olduğunu, ancak yargılama sürecinin devam ettiğini hatırlatan Ataç, nihai kararın mahkeme tarafından verileceğini belirtti.

Ataç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bilirkişi raporu, başından beri dile getirdiğimiz kaygıların ne kadar haklı ve bilimsel temellere dayandığını göstermiştir. Ancak mücadelemiz henüz tamamlanmış değildir. Yargı sürecini yakından takip edecek; bölge halkımızla, meslek odalarıyla, çevre örgütleriyle ve yaşamı savunan tüm yurttaşlarımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. 'ÇED Olumlu' kararı iptal edilene, Alpagut ve Atalan'ın doğası, tarihi ve geleceği güvence altına alınana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu mücadele toprağın, suyun, tarihin, çocuklarımızın ve yaşamın mücadelesidir."

Kaynak: ANKA

Çevresel Etki Değerlendirme, Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Eskişehir, 3. Sayfa, Tepebaşı, Güncel, Gümüş, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alpagut ve Atalan İçin Bilirkişi Raporu: 'Çed Olumlu' Kararı İptal Edilmeli - Son Dakika

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