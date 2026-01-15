Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Hafta Sonu Yapılacak Aöf Sınavları İçin Ulaşımda Düzenleme

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları nedeniyle hafta sonu tramvay seferlerinin sıklaştırılacağını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek AÖF sınavları süresince öğrencilerin ve vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla tüm tramvay hatlarında sefer sayıları artırılacak.

ESTRAM tarafından alınan düzenleme kararı kapsamında sınav saatleri öncesi ve sonrasında yoğunluğun arttığı zaman dilimlerinde ek seferler konulacak. ESTRAM, sınava girecek adayların toplu taşımayı rahatlıkla kullanabilmeleri için gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerken, vatandaşlardan hafta sonu toplu taşıma kullanımında yapılacak düzenlemelere dikkat etmelerini istedi.