Eskişehir'de araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir\'de araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince durdurulan bir araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de bir araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 bin 67 sentetik ecza hap bulundu.

Şüpheliler M.Ç. ile B.Y, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
EskişehirNarkotik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de araçta 8 bin 67 sentetik ecza hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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