Eskişehir\'de Arkadaş Katli

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta müstakil bir evde dün birlikte alkol aldığı arkadaşı Bülent Sap'ı (48) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli N.Ö. (42) ile olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen O.Y. (42), A.K. (50) ve S.Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Dün meydana gelen olayda, N.Ö, evine misafir olarak gelen Bülent Sap ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşını bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Sap'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Şüpheli N.Ö. polis ekiplerine teslim olmuş, cinayette kullanılan bıçak ise evin önündeki çöp konteynerinde bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayla ilgileri olabilecekleri değerlendirilen O.Y, A.K. ve S.Y. de gözaltına alınmıştı.