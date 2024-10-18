Eskişehir'de Asfalt Üretimi ile 34 Milyon TL Tasarruf Sağlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Asfalt Üretimi ile 34 Milyon TL Tasarruf Sağlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Akpınar Asfalt Üretim Tesisi'nde 130 bin ton asfalt üreterek bu yıl 34 milyon TL tasarruf elde ettiklerini açıkladı. Bu tasarrufun şehrin altyapı hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.

18.10.2024 14:28  Güncelleme: 15:12
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Akpınar Asfalt Üretim Tesisi'ne yaptığı ziyarette, "Bizler burada ürettiğimiz 130 bin ton asfalt sayesinde bu sene 34 milyon TL tasarruf elde ettik. Tasarruf geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi. Bunun öneminin farkındayız ve buradan yaptığımız tasarrufu yine siz değerli Eskişehirliler için kullanıyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Akpınar Asfalt Üretim Tesisini ziyaret ederek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Niyazi Solak'tan bilgi aldı. Odunpazarı ve Tepebaşı'nın yanı sıra 12 kırsal ilçede altyapı ve üstyapı işlemlerinin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Ünlüce, Akpınar Asfalt Üretim Tesisi'nde kaliteli ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik asfalt üretildiğini söyledi.

Yol yapım faaliyetlerinin daha sağlıklı, hızlı ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından tesis kurulduğunu dile getiren Ünlüce, asfaltın kalite standartlarına göre üretildiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiğin aksamaması için "Şehir Uyurken Büyükşehir Mesaide" sloganıyla 2 Temmuz'da yollarda başlattığı gece mesaisinin, 26 Ağustos'ta tamamlandığını hatırlatan Başkan Ünlüce, kent merkezinin yanı sıra 12 ilçede de birçok yol yenileme, bakım ve onarım çalışması yapıldığını aktardı.

2024 yılı boyunca Akpınar Asfalt Üretim Tesisi'nde 130 bin ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirildiğini belirten Ünlüce, "Bildiğiniz gibi ekiplerimiz bu yaz büyük bir özveri göstererek gece gündüz demeden ana arterlerde çalıştı ve sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde önemli üstyapı yatırımları gerçekleştirdik. Bu güzel çalışmaları yaparken bizim için bunun en önemli yanlarından bir tanesi de asfaltı kendimizin bu güzel tesislerde üretiyor olmasıydı. Bizler burada ürettiğimiz 130 bin ton asfalt sayesinde bu sene 34 milyon TL tasarruf elde ettik.  Tasarruf geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi. Bunun öneminin farkındayız ve buradan yaptığımız tasarrufu yine siz değerli Eskişehirliler için kullanıyoruz" diye konuştu.

2024 üstyapı faaliyet programının sonuna geldiklerini ifade eden Ünlüce, kışın da ekiplerin karla mücadelesinin başlayacağını ve bunun hazırlıklarının da devam ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Asfalt Üretimi ile 34 Milyon TL Tasarruf Sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Asfalt Üretimi ile 34 Milyon TL Tasarruf Sağlandı - Son Dakika
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