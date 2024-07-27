Eskişehir'de Astrofotoğrafçı Samanyolu'nu 770 Fotoğrafla Kaydetti

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Eskişehir'de uzun pozlama ile çekilmiş Samanyolu manzarası

Astrofotoğrafçılığı ile ilgilenen Murat Oktay:

"5-5 buçuk saatlik bir çekim ile o gün 770 fotoğraf alabildim"

"Samanyolu'nu çok net bir şekilde yakalayabildim"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 yıldır astrofotoğrafçılık hobisiyle ilgilenen Murat Oktay, Frig Vadisi'nde Samanyolu'nu 770 fotoğraf ile kaydetti.

Eskişehir'de yaşayan Murat Oktay, 4 yıldır astrofotoğrafçılık hobisi ile ilgileniyor. Genellikle şehir ışıklarından uzak noktalarda kamp yapan ve uzun pozlama tekniği ile gökyüzün fotoğraflayan Oktay, eşsiz manzaralar kaydediyor. Geçtiğimiz günlerde Frig Vadisine giden ve Samanyolu'nun konumunu belirleyen Oktay, akşam saat 09.00'da çekime başladı. Gece 02.00'a kadar süren çekimde Murat Oktay 770 fotoğraf kaydetti. Samanyolu'nun yanı sıra birkaç tane de uyduyu çok net bir biçimde fotoğrafladığını belirten Oktay, sonuçlardan memnun olduğunu belirtti.

"Yaz dönemlerinde astrofotoğrafçılığı yapabiliyoruz"

4 yıldır astrofotoğrafçılıkla ilgilen Murat Oktay, hobisi hakkında, "Bu hobiye yaz dönemlerinde astrofotoğrafçılığı yapabiliyoruz 4 sene önce başladım. Astrofotoğrafçılık, benim için kampçılık ile birlikte bir tutku haline gelmeye başlamış oldu. Çocukken kampçılık esnasında yıldızları pek fazla göremediğimi fark ettim. O şekilde astrofotoğrafçılığa başlamış oldum. Çünkü Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na kış döneminde geçtiği için mayıs ve eylül ayları arasında hatta ekim aylarında da hava müsaade ederse o tarih aralarında yapıyorum. Bu tip çekimlerde genelde uzun pozlama yapıyoruz. Tabi öncesinde, çekim yapmadan önce ilk olarak hava durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Aslında önemli olan konu Ay'ın parlaklık derecesidir. Yeni Ay dönemlerinde bu çekimleri yapabiliyoruz" dedi.

"Ama çok güzel bir Samanyolu yakaladık"

Son olarak fotoğraflarını çektiğini Samanyolu hakkında Oktay, konumun çok önemli olduğunu belirti. Frig Vadisi'nde 770 tane Samanyolu fotoğrafı kaydeden Murat Oktay şöyle konuştu;

"Önce yer keşfi yaptım, Samanyolu'nun konumunu ilk önce belirledim. Öncesinden program yarımıyla çıkacağı saatleri belirledikten sonra Çekimi de uzun pozlama yöntemi ile de tamamladım. Çekime ortalama saat 09.00 gibi falan başladım gece 02.00 gibi bitti. Ortalama 5-5 buçuk saatlik bir çekim ile o gün 770 fotoğraf alabildim. 770 fotoğrafı da uzun pozlama olarak aldım. Sonrasında düzenlemesi de uzun sürüyor tabi ama makinanın çekim süresi 5 buçuk saat. Samanyolu'nu çok net bir şekilde yakalayabildim. Şehir ışıklarından uzak kalmaya çalışsam da şehir ışıklarından çok fazla uzaklaşamadığımı fark ettim. Ama çok güzel bir Samanyolu yakaladık. Birkaç uydunun geçişini yakalayabildim. Tabi onun yanında da uçak seyirleri falan da çok fazla önümüze geçti. Ama o gün akşam temiz bir Samanyolu yakaladım."