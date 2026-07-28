Eskişehir\'de Kavılca buğdayının hasadı tamamlandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ata tohumlarının korunması amacıyla 73 dekarlık alanda ektiği Kavılca buğdayının hasadı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Toprağımızdan aldığımız bu kadim buğdayı, geçmişten günümüze uzanan Küllüoba ekmeğimizin üretiminde kullanacağız" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ata tohumlarının korunması, çoğaltılması ve yeniden üretime kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekimi gerçekleştirilen Kavılca buğdayında hasat dönemi tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Kars'tan temin edilen yaklaşık 2 bin kilogram Kavılca buğdayı tohumu, 24 Ekim 2025 tarihinde Süpüren Mahallesi'nde 11, Yusuflar Mahallesi'nde ise 63 dekar olmak üzere toplam 73 dekarlık alana ekildi. Ekimden hasada kadar titizlikle takip edilen üretim sürecinin sonunda yaklaşık 17 ton Kavılca buğdayı elde edildi.

BİR KISMI TOHUM OLARAK KULLANILACAK

Elde edilen verimin Kavılca buğdayının Eskişehir'in iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını gösterdiği belirtilirken, hasat edilen ürünün bir bölümünün Küllüoba Ekmeği üretiminde, bir bölümünün ise gelecek yıllarda kullanılmak üzere tohumluk olarak ayrılacağı kaydedildi. Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Kavılca buğdayı, Eskişehir'in tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Küllüoba Ekmeği'nin en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor.

Hasadı gerçekleştirilen ürünün bir bölümü Küllüoba Ekmeği üretiminde kullanılacak, bir bölümü ise gelecek yıllardaki ekilişlerde değerlendirilmek üzere tohumluk olarak ayrılacak. Böylece hem ata tohumlarının çoğaltılması hem de gelecek nesillere aktarılması sağlanırken, Kavılca buğdayı üretiminin yaygınlaştırılması yönünde de önemli bir adım atılmış olacak.

Hasat sonrasında tarlalarda kalan saplar da ekonomiye kazandırılacak. Balya haline getirilecek samanlar, aktif hayvancılık yapan yetiştiricilerin yem ihtiyacına destek olmak amacıyla değerlendirilecek. Böylece üretimin her aşamasında katma değer oluşturularak tarımsal kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

"BİNLERCE YILLIK MİRAS YENİDEN CANLANIYOR"

Başkan Ünlüce, konuya ilişkin, "Yaklaşık 5 bin yıl önce bu topraklarda yetişen, Anadolu'nun kadim mirası Kavılca buğdayının tohumlarını yeniden Eskişehir'in bereketli topraklarıyla buluşturduk. Önce tohumu toprağa emanet ettik. Ardından yeşerip başağa duruşuna tanıklık ettik. Şimdi ise büyük bir mutlulukla hasadını gerçekleştirdik. Toprağımızdan aldığımız bu kadim buğdayı, geçmişten günümüze uzanan Küllüoba ekmeğimizin üretiminde kullanacağız. Binlerce yıllık bir mirası yeniden canlandırıyor; kendi arazilerimizde emeğimiz ve toprağımızın bereketiyle geleceğe taşıyoruz. Çünkü bu yalnızca bir buğdayın değil, geçmişten bugüne şehrimizin kadim tarihinin yeniden filizlenmesidir" diye konuştu.