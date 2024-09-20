Eskişehir\'de Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında Çocuk Şenliği Düzenlendi

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

Bu yılın teması 'Paylaşımlı Kamusal Alanlar' olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, daha fazla sosyal eşitlik, yol güvenliği, daha az gürültü, hava kirliliği ve daha iyi bir yaşam kalitesi ile kentlerde yaşayan vatandaşların beklentilerinin karşılanması amaçlanıyor. Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen etkinlikte; zumba, sokak oyunları, rekreaktif oyunların yanı sıra köpüklü oobleck etkinliği, doğa tacı yapımı, boyama, bileklik yapımı ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı stantlar kuruldu.

Sakin Okul Derneği ve Eko-Okullar'ın da destek verdiği şenlikte çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.