Eskişehir'de Bayat Pazarı Otoparkı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bayat Pazarı Otoparkı Hizmete Girdi

Eskişehir\'de Bayat Pazarı Otoparkı Hizmete Girdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında yap-işlet-devret modeliyle yapılan Bayat Pazarı Otoparkı'nın işletme hakkını devralarak otoparkı hizmete soktu. Otoparkın abone ücreti bin 650 TL'den bin 300 TL'ye düşürüldü.

29.11.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle 2009 yılında yapılan ve süresi dolduğu için işletme hakkı belediyeye geçen Bayat Pazarı Otoparkı hizmete başladı.

Kent merkezindeki açık, kapalı ve cadde otoparkları ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kapalı otoparklarına bir yenisini daha ekledi. 15 yıl önce yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve özel bir işletme tarafından vatandaşlara hizmet veren Bayat Pazarı Kapalı Otoparkı, Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesine geçti. Belediye iştiraklerinden Kentaş tarafından işletilecek otoparkta özel işletme sırasındaki aylık bin 650 TL olan abone ücreti, bin 300 TL'ye düşürüldü.

8 katta 319 araç için 7/24 hizmet verecek katlı otopark vatandaşların güvenliği için güvenlik kameralarıyla da anlık olarak izlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bayat Pazarı Otoparkı Hizmete Girdi - Son Dakika

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