Eskişehir'de Bayram Güvenliği
Eskişehir'de Bayram Güvenliği

16.03.2026 13:11
Eskişehir Valiliği, Ramazan Bayramı'nda güvenli geçiş için çeşitli önlemler alındığını duyurdu.

Eskişehir Valiliğince vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te başlayıp, 22 Mart Pazar günü saat 24.00'te sona ereceği belirtildi.

Kentte bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesini sağlamak tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, insansız hava araçları ile bayram tedbirleri süresince ana arter ve kavşaklarda planlı denetimler yapılacağı ifade edildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla il genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler gerçekleştirileceği kaydedildi.

İl merkezinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Kütahya il yollarında planlama doğrultusunda Elektronik Denetleme Sistemleri ile denetimler icra edileceği belirtildi.

Şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirileceği, şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile müşterek uygulamalar yapılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğünce 3 sabit, 43 şok kontrol noktasında 9 bin 166 personel, 1710'u trafik 926 araç, 629'u diğer araç, 297'si trafik aracı ve 10 dron ile çalışmalar yürütülecektir. İl Jandarma Komutanlığınca 1 sabit, 59 şok kontrol noktasında,1431 personel, 183'ü trafik 459 araç, 100 trafik aracı, 59 dron ile gerekli çalışmalar yürütülecektir. Denetimlerde özelikle dron destekli emniyet kemeri denetimlerine, radarla hız kontrol denetimleri ile tescilsiz, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilecek olup, sürücülerin emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesi faaliyetleri icra edilecektir."

Bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip ve tespit edilerek adli ve idari tahkikat yapılacağı vurgulandı.

Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, kentte diğer ilgili kurumlarca altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarında çeşitli denetimlerin icra edileceği kaydedilerek, gıda ürünleri imal eden iş yerlerinin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve belediye zabıta ekiplerince hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden etkin bir şekilde denetleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
