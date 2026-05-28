Ünlüce'den Şehitlik ve 112 Merkezi Ziyareti

28.05.2026 12:34  Güncelleme: 13:33
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Hava Şehitliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, hem şehitleri andı hem de görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Ünlüce, Kurban Bayramı dolayısıyla kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Programı kapsamında Eskişehir Hava Şehitliği'ni ziyaret eden Ünlüce, şehitlerin mezarlarını tek tek çiçek bıraktı ve dua etti.

Vatan uğruna canını feda eden kahramanları rahmetle anan Ünlüce, "Bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Şehitlik ziyaretinin ardından bayramda da çalışmaya devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ünlüce, nöbetteki personelle bir araya geldi. Çalışanların bayramını kutlayan Ünlüce, zorlu mesailerinde onlara kolaylıklar diledi.

Ünlüce, acil çağrı merkezi personeline yönelik teşekküründe, "Vatandaşlarımızın yardım çağrılarına gece gündüz demeden yanıt veren tüm çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

