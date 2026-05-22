Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

22.05.2026 14:16  Güncelleme: 15:19
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca tramvay ve belediye otobüslerini ücretsiz hale getirdi. Ayrıca müze, kafe ve sosyal tesislerin çalışma takvimi bayrama özel düzenlendi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat ve huzurlu geçirebilmesi için bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bayram süresince tramvay ve belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini açıklarken, belediyeye bağlı müze, kafe ve sosyal tesislerinin çalışma takviminde de bayrama özel düzenleme yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu gerçekleştirebilmesi için toplu ulaşımı ücretsiz hale getiriyor.

"BAYRAMIN MUTLULUĞUNU VE BEREKETİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM İSTİYORUZ"

Eskişehirlilerin aile ziyaretlerini ve sosyal etkinliklere katılımlarını kolaylaştırmak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Kurban Bayramı'nın mutluluğunu ve bereketini hep birlikte yaşayalım istiyoruz. Hemşehrilerimizin aile ziyaretlerini, bayramlaşmalarını ve sosyal etkinliklere ulaşımlarını kolaylaştırmak adına toplu taşıma araçlarımızı bayram boyunca ücretsiz hizmete sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

Uygulama doğrultusunda Eskişehir genelinde; Kurban Bayramı'nın 1, 2, 3 ve 4'üncü günlerinde tramvaylar ile belediye otobüsleri gün boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sunacak.

MÜZELER, SOSYAL TESİSLER VE TURİSTİK ALANLARIN BAYRAM MESAİSİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentteki turistik ve sosyal alanların arife günü ile bayram süresince geçerli olacak çalışma takvimini ise şu şekilde duyurdu:

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Kurtuluş Müzesi, İmren Erşen Oya Müzesi, Berna Türemen Kedi Sanat Evi, Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi, Zühal Yorgancıoğlu Moda ve Tasarım Müzesi, Ergün Başar Portre Galerisi, Çağdaş Seramik Sanatları Müzesi, Yılmaz Büyükerşen'e Özel Hediyeler Galerisi, Karikatürler ile Yılmaz Hoca ve Bez Bebekler Diyarı arife günü ile bayramın birinci günü ziyarete kapalı kalacak.

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ile Hamam Müzesi arife günü ve bayram boyunca açık olacak.

Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzay Evi ve Masal Şatosu seanslı ziyaretleri arife günü ile bayramın birinci günü yapılmayacak. Masal Şatosu'ndaki "Kendin Keşfet" atölyesi arife günü kapalı olurken, bayramın birinci gününden itibaren kapılarını açacak.

Bayram boyunca Hayvanat Bahçesi ve Sualtı Dünyası, Kalyon Müze Gemi, Sazova'daki Dekovil Tren ile gondol ve bot turları kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

KAFELER VE MARKETLERDE ÇALIŞMA DÜZENİ

Vatandaşların sıklıkla uğradığı sosyal tesisler ile belediye iştiraki marketlerin çalışma günleri de şöyle güncellendi:

Emek Kafe arife günü ve bayram boyunca hizmet vermeyecek. Kentpark Kent Kafe arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. İskele 26 ile Aktif Yaşam Parkı bünyesindeki Yaşam Park Kafe ise arife günü ve bayram süresince açık kalacak.

Adliye yanındaki Üretici Market arife günü hizmet verecek, bayram boyunca ise kapalı kalacak. Bağlar bölgesindeki Üretici Market ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalı, diğer günlerde ise açık olacak.

Halk Et Market ile Halk Ekmek büfeleri arife günü açık olurken; bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde vatandaşlara hizmet vermeyecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
