Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Bayram Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Bayram Düzenlemesi

24.05.2026 11:00  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımda otobüs ve tramvay seferlerinde pazar tarifesi uygulanacağını, Asri Mezarlık içinde servis hizmeti verileceğini duyurdu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için toplu ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda yapılan bayram düzenlemesine göre, 80 numaralı hat dışında kalan tüm şehir içi otobüs hatları bayram boyunca pazar günü tarifesine göre hizmet verecek. 80 numaralı hat ise cumartesi günü tarifesiyle çalışmalarını sürdürecek. Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'www.eskisehir.bel.tr/otobus-saatleri' adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Kırsal mahalle hatlarında ise mevcut sefer düzeni korunacak. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için kırsal mahalle hatları normal sefer saatlerine uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek.

İlçe hatlarında da bayrama özel düzenleme yapıldı. Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde ilçe merkezlerinden araçlar saat 12.00'de hareket edecek, dönüş seferleri ise normal saatlerinde gerçekleştirilecek.

ASRİ MEZARLIK İÇİNDE SERVİS HİZMETİ

Öte yandan, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Asri Mezarlık içinde servislerin de arife gününden itibaren bayram boyunca hizmet vereceği bildirildi.

TRAMVAYLARDA PAZAR TARİFESİ

26 Mayıs Salı arife günü ve 27, 28, 29 ile 30 Mayıs Kurban Bayramı süresince tüm tramvay hatlarında pazar sefer sıklığı uygulanacak.

Bayram boyunca tramvaylar, pazar tarifesine göre hizmet vererek yolcu yoğunluğunun dengeli şekilde karşılanmasını sağlayacak. Vatandaşlar tramvay sefer saatlerine ESTRAM'ın resmi internet sitesi 'www.estram.com.tr' üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Bayram Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:52
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapması bekleniyor
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:02:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Bayram Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.