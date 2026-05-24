Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ulaşımda Bayram Düzenlemesi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için toplu ulaşımda bir dizi düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda yapılan bayram düzenlemesine göre, 80 numaralı hat dışında kalan tüm şehir içi otobüs hatları bayram boyunca pazar günü tarifesine göre hizmet verecek. 80 numaralı hat ise cumartesi günü tarifesiyle çalışmalarını sürdürecek. Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'www.eskisehir.bel.tr/otobus-saatleri' adresinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Kırsal mahalle hatlarında ise mevcut sefer düzeni korunacak. Vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması için kırsal mahalle hatları normal sefer saatlerine uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek.

İlçe hatlarında da bayrama özel düzenleme yapıldı. Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde ilçe merkezlerinden araçlar saat 12.00'de hareket edecek, dönüş seferleri ise normal saatlerinde gerçekleştirilecek.

ASRİ MEZARLIK İÇİNDE SERVİS HİZMETİ

Öte yandan, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla Asri Mezarlık içinde servislerin de arife gününden itibaren bayram boyunca hizmet vereceği bildirildi.

TRAMVAYLARDA PAZAR TARİFESİ

26 Mayıs Salı arife günü ve 27, 28, 29 ile 30 Mayıs Kurban Bayramı süresince tüm tramvay hatlarında pazar sefer sıklığı uygulanacak.

Bayram boyunca tramvaylar, pazar tarifesine göre hizmet vererek yolcu yoğunluğunun dengeli şekilde karşılanmasını sağlayacak. Vatandaşlar tramvay sefer saatlerine ESTRAM'ın resmi internet sitesi 'www.estram.com.tr' üzerinden ulaşabilecek.