Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e Yönelik Paylaşımlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı, Bir Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadeler hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ifadeler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde bir şüphelinin gözaltına alındığını, adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."