Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e Yönelik Paylaşımlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı, Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e Yönelik Paylaşımlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı, Bir Kişi Gözaltına Alındı

08.02.2026 10:57  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan suç teşkil eden ifadeler hakkında resen soruşturma başlatıldığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

(ANKARA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadeler hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ifadeler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde bir şüphelinin gözaltına alındığını, adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zeynep Akgün, Yılmaz Tunç, Eskişehir, Mihalgazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e Yönelik Paylaşımlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı, Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 13:32:01. #7.11#
SON DAKİKA: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'e Yönelik Paylaşımlar Hakkında Soruşturma Başlatıldı, Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.