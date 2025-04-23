Eskişehir'de 'Bez Bebekler Diyarı' Açıldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocuk dostu kent vizyonu kapsamında hayata geçirdiği "Bez Bebekler Diyarı" ile minik ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Bez Bebekler Diyarı'nda minik ziyaretçilerini konuk ediyor. Sanat Sokağı Kompleksi içerisinde yer alan özel alan, her yaştan ziyaretçiye açık olup ücretsiz olarak gezilebiliyor. Bez Bebekler Diyarı, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Alan hakkında bilgi veren Güzide Duran, Bez Bebekler Diyarı'nın çocukların hayal gücünü geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Duran, tüm çocukları ve ailelerini Bez Bebekler Diyarı'nı keşfetmeye davet etti.