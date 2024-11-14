Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Güncel

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir markete gelen yabancı uyruklu Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ile çalışanlar Soner S. ve Burak E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ghader T, yanında taşıdığı bıçakla Soner S'yi kolundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Soner S. ile darbedilen arkadaşı Burak E, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Darp sonucu yaralanan Ghader T. ve arkadaşı Iman R. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.