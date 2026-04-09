Eskişehir'de Bina Yıkımı Esnafı İsyana Sürükledi

Eskişehir'in en işlek caddelerinden birinde gerçekleştirilen bina yıkımı, bölge esnafını isyan ettirdi. Deliklitaş Mahallesi'ndeki 8 katlı bina yıkımı çalışmaları nedeniyle İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin bir bölümü ulaşıma kapatıldı. Bu durumda cadde üzerindeki dükkânlar kepenk kapatmak zorunda kalırken, bazı esnafın dükkânları yıkım sırasında zarar gördü. Esnaf, belediyelerden ve müteahhitlerden muhatap bulamadıklarını iddia ederek, eve ekmek götürmekte zorlandıklarını ifade etti.

Yıkım esnasında oluşan inşaat atığı sebebiyle cadde trafiği tamamen durdu, bu da sadece yıkım bölgesindeki değil, tüm cadde esnafını etkiledi. Kübra Ceylan, dükkânının yıkıldığını ve ürünlerin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerin kendisine gülerek cevap verdiğini ve 'Kutulu ürünlerin tozunu alalım, yine satın' dediklerini söyledi. Emre Özden ise, yıkımın önlemsiz yapıldığını ve zararlarını kimin karşılayacağını bilmediklerini vurguladı. Harun Avcı da, yeni evlendiğini ancak evine ekmek götüremediğini ifade etti. Esnaf, yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.