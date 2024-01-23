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Eskişehir'de Çalınan Köpek Bulundu, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Çalınan Köpek Bulundu, 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de çalınan bir köpek, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayında kullanılan araç ve içindeki şüpheliler tespit edildi. Köpek, şüphelilerle birlikte yakalandı ve sahibine teslim edildi. Şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir\'de Çalınan Köpek Bulundu, 2 Şüpheli Yakalandı
23.01.2024 - 11:19,
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Eskişehir'de çalınan köpek polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 'Cocker' cinsi bir köpeğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin hayvan hırsızlığının tespiti için yaptığı çalışmalarda hırsızlık olayında kullanılan araç ile içindeki şüpheliler H.İ. ve B.K. olduğu belirlendi.

Ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları köpekle beraber yakaladı. Muhafaza altına alınan köpek, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Çalınan Köpek Bulundu, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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