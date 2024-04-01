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Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde - Son Dakika
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Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

Eskişehir\'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 00.03 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.17 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ederken, açılan sandıklara göre Ünlüce önde görünüyor.

01.04.2024 00:35
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 00.03 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.17 Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.55 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Eskişehir'deki sandıkların yüzde 83,69'u açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ayşe Ünlüce oyların yüzde 53.17'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.55'ini aldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde - Son Dakika
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