ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 00.03 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.17 Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.55 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Eskişehir'deki sandıkların yüzde 83,69'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ayşe Ünlüce oyların yüzde 53.17'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.55'ini aldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin bir kez daha seçimi kazandı. Şahin, Gaziantep'in yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin herkesin zaferi olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından partililer konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428 oy alarak birinci sırada yer aldı. Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu ise 36 bin 209 oy alarak ikinci oldu. Açılan sandık oranı ise %99,63 olarak gerçekleşti.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sofya Alağaş 34 bin 685, AK Parti adayı Ekrem Olğaç 25 bin 950 oy aldı.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
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