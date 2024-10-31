Eskişehir'de cinayet davasında mütalaa verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de cinayet davasında mütalaa verildi

Eskişehir'deki cinayet davasında sanıklar hakkında beraat ve hapis cezası talepleri yapıldı.

31.10.2024 12:47
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Eskişehir'de, 1,5 yıl önce bir kişinin başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Muhittin Bural'ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Ç. (48) ile tutuksuz yargılanan İbarat A. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Nevin E. ise duruşmada yer almadı.

Sanık Tolga Ç, duruşmadaki savunmasında, olay gecesi kendilerine baltayla saldıran birisi olduğunu söyledi.

Kendisini ve ailesini korumaktan başka çaresinin bulunmadığını öne süren Tolga Ç, "Tutukluluğumun üzerinden 17 ay geçti. Büyük bir çöküş yaşadım." dedi.

Tutuksuz sanık İbarat A. ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini kaydetti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz sanıklar İbarat A. ve Nevin E. hakkında her ne kadar "kasten öldürme" suçundan kamu davası açılmışsa da sanıkların suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerini, tutuklu sanık Tolga Ç'nin ise "kastan öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını, sanığa "haksız tahrik indirimi" uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Tolga Ç'nin avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine, Tolga Ç'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar İbarat A. ve Nevin E. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederek, duruşmayı kasım ayına erteledi.

Olay

Geçen yıl haziran ayında, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Tolga Ç'nin (48) darbettiği Muhittin Bural (64) başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralanmış, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Bural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınan Tolga Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de cinayet davasında mütalaa verildi - Son Dakika

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