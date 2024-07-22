Eskişehir\'de Cip Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Bursa- Eskişehir çevre yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. R.Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 34 KDJ 793 plakalı cip, savrulup akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı. Akaryakıt istasyonu çalışanı cipi son anda fark edip, kaçtı. Kamyonetin yolcu koltuğunda kapı açık halde oturan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, akaryakıt istasyonunun 2 yakıt pompası da zarar gördü.
Bu ardada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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