"Dağdan Doğadan" Fotoğraf Sergisi, Eskişehir'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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"Dağdan Doğadan" Fotoğraf Sergisi, Eskişehir'de Ziyarete Açıldı

14.06.2026 14:31  Güncelleme: 15:08
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dağcı Ertuğrul Tugay'ın 30 yılı aşkın süredir çektiği doğa fotoğraflarından oluşan 'Dağdan Doğadan' sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, 12 Temmuz 2026'ya kadar Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, doğanın güzelliklerini sanatseverlerle buluşturan özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Dağcılık tutkusu ve fotoğraf sanatını aynı karede buluşturan Ertuğrul Tugay'ın "Dağdan Doğadan" adlı fotoğraf sergisi, Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Otuz yılı aşkın süredir dağcılık faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul Tugay'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği tırmanışlar sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, ziyaretçileri doğanın büyüleyici atmosferiyle buluşturuyor. Zirvelerin görkemi, doğanın sessizliği ve keşif duygusunu yansıtan eserler, sanatseverlerden ilgi gördü.

Sergide yer alan fotoğrafların yalnızca doğal güzellikleri değil, aynı zamanda dağların temsil ettiği dayanışma, mücadele, özgürlük ve kendini keşfetme duygularını da yansıttığını belirten Ertuğrul Tugay, böylesine anlamlı bir sergiye Eskişehir'in ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tugay, sanata ve sanatçılara verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Serginin açılışında konuşan Ünlüce ise Eskişehir'in kültür ve sanatla anılan bir kent olma özelliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Sanatın her dalını desteklemeyi sürdüreceğiz. Kentimizi sanatçılarla, sanatseverlerle ve nitelikli etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğaya farklı bir pencereden bakma fırsatı sunan "Dağdan Doğadan" fotoğraf sergisi, 12 Temmuz 2026 tarihine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 'Dağdan Doğadan' Fotoğraf Sergisi, Eskişehir'de Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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