Eskişehir\'de Deneyimli Kafeler Hizmete Açıldı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Deneyimli Kafeler, ilçenin 12 farklı noktasında hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 12 adet Deneyimli Kafe'de, özellikle yaşça tecrübeli ve emekli vatandaşlar huzurlu bir ortamda çaylarını içerek sosyallaşebiliyor.

Günlük gazetelerin ve internet erişiminin bulunduğu kafelerde; satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor. Merkezlerde düzenlenen çok sayıda eğitime de Eskişehirlilerin ilgisi yoğun olurken, okuma-yazma kursu da katılımcılardan beğeni topluyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Deneyimli Kafeler'in ilçeye çok yakıştığını kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tepebaşı bölgemize 12 tane Deneyimli Kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Mahallelerimizde, insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekanları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Bu mekanlarda erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapılabiliyor. Bizler de sık sık Deneyimli Kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe, biz de mutlu oluyoruz."