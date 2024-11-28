Eskişehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Arama Kurtarma Birimi, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen deprem tatbikatına katıldı. Senaryo gereği 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralı kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarında görev aldı.

28.11.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD-RED ve Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi uygulamalarının kullanıldığı deprem tatbikatında görev aldı.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatına katıldı.

AFAD-RED ve Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamalarının desteği ile gerçekleştirilen tatbikatta, Uluönder Mahallesi merkezli olarak 6,5 büyüklüğünde deprem varsayımı yapıldı. Tatbikat çerçevesinde Eskişehir'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımı devam eden bir okulun binasında, enkaz altından yaralı kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Bir yandan da yangın çıkan bir binadan mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nda da senaryo gereği kaza yapan uçakta çıkan yangının söndürülmesi ve içerde mahsur kalan yolcuların tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.

TAK birimi de tatbikatta görev alarak kurtarma çalışmalarında faaliyet gösterdi. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, TAK Biriminin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olası afetlere karşı 7/24 hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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