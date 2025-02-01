Eskişehir'de Dostluk ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Eskişehir'de Dostluk ve Dayanışma Vurgusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu ile bir araya gelerek Eskişehir'de birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Federasyon lideri, bu tür buluşmaların dostlukları güçlendirdiğini belirtti.

01.02.2025 12:31  Güncelleme: 14:13
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Ataç, bünyesinde 30 derneği barındıran Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Federasyon tarafından cumartesi günleri düzenlenen kahvaltı programına konuk olan Başkan Ataç, "Bu şehirde her zaman beraber oluyoruz. Sevdiğimiz dostlarla bir araya gelmek çok güzel. Her bir sakini ile Eskişehir'imiz bir kültür mozaiği. Ülkemize örnek olan bir birlikteliğimiz var, tüm renkleri ile bu şehrin mayasında kardeşlik var, dayanışma var" dedi.

Federasyon Başkan Vekili Ayhan Taşçı ise "Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu olarak, şehrimizin birlik ve beraberlik içinde büyümesi, dostluklarımızın güçlenmesi ve ortak değerlerimizi yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür buluşmalar gönüllerimizi bir araya getiriyor. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç'ın da bu dayanışmaya verdiği destek bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dostluk ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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