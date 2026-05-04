"Eskişehir'de Edebiyat" Kitabı, Tepebaşı'nda Tanıtıldı

Tepebaşı Belediyesi iş birliği ile düzenlenen kitap tanıtım ve imza günü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Gürcan Banger ve Tayfun Ak tarafından derlenen "Eskişehir'de Edebiyat" isimli kitabın tanıtım ve imza günü etkinliği de Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılıma sahne olan etkinlik, Eskişehir Halk Sahnesi oyuncusu Latif Tiftikçi tarafından "Meddah Edip Tekerlemeleri" adlı oyunu ile başladı. Oyunun ardından ise "Eskişehir'de Edebiyat" isimli kitabı derleyen Ak ve Banger, kitaba ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Ak, "Eskişehir Anadolu'nun ortasında ama dünyaya açık. Hareketli ve değişken ama aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan bir şehir" diyerek, Eskişehir'de edebiyat potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Banger de 2019 yılında bir etkinlik düzenlediklerini ve düzenledikleri etkinliğe en az bir kitap yayınlamış olan kişileri davet ettiklerinden bahsederek, "200'ün üzerinde insan katıldı. O zaman anladık ki Eskişehir'de edebiyatla ilgili bir imkan var. Her zaman söylediğimiz şehir içinde birbirimize kitap satarak, değiş-tokuş yaparak bu şehirde edebiyatı yükseltme şansımız çok olmuyor. Eskişehir'deki kitap kültürünü ulusal ve küresel hale getirecek bir şeyler yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ak ve Banger kitaplarını edebiyatseverler için imzaladı.