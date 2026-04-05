İş Dünyasının Önde Gelen İsimleri, Eskişehir'de "Ekonomi 26" Panelinde Buluşacak

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), "2026 Eskişehir Yılı" etkinlikleri kapsamında özel bir buluşmayı hayata geçiriyor. Nasıl Bir Ekonomi (NBE) iş birliğiyle düzenlenecek "Ekonomi 26" paneli, iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Eskişehir'in bugününü ve yarınını şekillendirecek başlıkların ele alınacağı "Ekonomi 26" panelinde; üretimden sanayiye, ticaretten yatırım vizyonuna kadar pek çok konu masaya yatırılacak. Eskişehir'in ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen etkinlik, fikir alışverişi ve ortak akıl açısından güçlü bir platform sunacak.

Panelin açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ gerçekleştirecek. Etkinliğin moderatörlüğünü ise deneyimli ekonomi gazetecileri NBE Genel Koordinaötürü Vahap Munyar ve NBE Eskişehir Temsilcisi Ali Baş üstlenecek.

Panelde konuşmacı olarak Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Bakanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler yer alacak.

Yetkililer, 7 Nisan Salı günü Haller Gençlik Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek panele tüm Eskişehirlileri davet etti.