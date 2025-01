Eskişehir\'de Emekli Personel için Vefa Buluşması Düzenlendi

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi'nin emekli personel için düzenlediği Vefa Buluşması'nda belediye emekçileriyle bir araya geldi. Başkan Ünlüce, "Bu şehrin her mahallesinde, her sokağında hizmetiniz var. Verdiğiniz emek Eskişehir demek! Emekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, emekli olan personel için Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da "Vefa Buluşması" düzenlendi. Buluşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve belediye bürokratları katıldı.

"Verdiğiniz emek Eskişehir demek"

Başkan Ünlüce, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmak demek Eskişehir'e hizmet etmek demek. Çünkü Eskişehir'in her sokağında, her mahallesinde, kırsalda, kent merkezinde bu şehrin her noktasında büyük hizmetleriniz var. Gece gündüz demeden, hafta sonu demeden, resmi tatillerde büyük fedakarlıklarla çalıştınız. Acısıyla tatlısıyla birlikte birçok anı biriktirdik. Belediyecilik gerçekten fedakarlık isteyen bir görev. Belediyecilik de bir kamu hizmeti ama kamu hizmeti yapar gibi sabah 08.00'de gel, akşam 17.00'de git gibi değil. Belediyecilik gerçekten adanmayı gerektiriyor. Ben tekrar bu vesileyle o güzel gözlerinizden, o emekçi ellerinizden öpüyorum, sizlere sarılıyorum, büyük bir sevgi ile. Verdiğiniz emek Eskişehir demek! Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Eskişehir size minnettar" dedi.

Törende, geçen yıl Sivrihisar Belediye Başkanı olmak için ESKİ'den emekli olan Belediye Başkanı Habil Dökmeci de Başkan Ünlüce'den plaketini aldı.