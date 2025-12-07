Eskişehir'de "Engellilik ve Erişilebilirlik Atölyesi" Düzenlendi - Son Dakika
Eskişehir'de "Engellilik ve Erişilebilirlik Atölyesi" Düzenlendi

07.12.2025 13:51  Güncelleme: 16:42
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Engelsiz Erişim Derneği iş birliğiyle düzenlenen atölyede engellilik, erişilebilirlik standartları ve güncel yaklaşımlar hakkında farkındalık oluşturuldu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Birimi ile Engelsiz Erişim Derneği iş birliğiyle "Engellilik ve Erişilebilirlik Atölyesi" düzenlendi. Atölye ile kapsayıcı ve erişilebilir bir yaşam için farkındalık oluşturmak hedeflendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında EBB Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede; sağlamcılık, dil ve söylem, erişilebilirlik standartları, yardımcı teknolojiler, engellilik alanındaki güncel yaklaşımlar ve temel haklara erişim gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların öğrenci çoğunlukta olduğu atölyede konuşmacılar Ilgın Aydınoğlu ve Canan Çam Yücel, bilgilendirici ve interaktif sunum ile bu alanda erişilebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Engelli Hizmetleri Birimi de etkinliğin amaçlarından birinin "herkes için adil ve erişilebilir yaşam koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmak" olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

