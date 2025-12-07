Eskişehir'de "Engellilik ve Erişilebilirlik Atölyesi" Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli Hizmetleri Birimi ile Engelsiz Erişim Derneği iş birliğiyle "Engellilik ve Erişilebilirlik Atölyesi" düzenlendi. Atölye ile kapsayıcı ve erişilebilir bir yaşam için farkındalık oluşturmak hedeflendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında EBB Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede; sağlamcılık, dil ve söylem, erişilebilirlik standartları, yardımcı teknolojiler, engellilik alanındaki güncel yaklaşımlar ve temel haklara erişim gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların öğrenci çoğunlukta olduğu atölyede konuşmacılar Ilgın Aydınoğlu ve Canan Çam Yücel, bilgilendirici ve interaktif sunum ile bu alanda erişilebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Engelli Hizmetleri Birimi de etkinliğin amaçlarından birinin "herkes için adil ve erişilebilir yaşam koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmak" olduğunu vurguladı.