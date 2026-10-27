Eskişehir\'de EYS eğitimi Bala Hatun Yurdu\'nda video konferansla gerçekleşti

Eskişehir'de, İl Müdürlükleri Eğitim Yönetim Sistemi'nin (EYS) yeni mimarisine ilişkin tanıtım eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tanıtım eğitimi, Bala Hatun Yurdu Konferans Salonu'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde, sistemin yeni mimarisi hakkında katılımcılara bilgi verildi.