Eskişehir\'de EYS eğitimi Bala Hatun Yurdu\'nda video konferansla gerçekleşti

Eskişehir'de EYS eğitimi Bala Hatun Yurdu'nda video konferansla gerçekleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de EYS'nin yeni mimarisine ilişkin tanıtım eğitimi düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne göre eğitim, Bala Hatun Yurdu Konferans Salonu'nda video konferansla yapıldı ve katılımcılara sistemin yeni mimarisi anlatıldı.
Eskişehir'de, İl Müdürlükleri Eğitim Yönetim Sistemi'nin (EYS) yeni mimarisine ilişkin tanıtım eğitimi düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tanıtım eğitimi, Bala Hatun Yurdu Konferans Salonu'nda video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Eğitimde, sistemin yeni mimarisi hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Kaynak: AA
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