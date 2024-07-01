Eskişehir'de Fiyat ve Etiket Denetimlerinde 276 Bin 640 Lira İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Fiyat ve Etiket Denetimlerinde 276 Bin 640 Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından haziran ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 276 bin 640 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 455 firmada 3 bin 145 ürün kontrol edilirken, haksız fiyat artışı kapsamında ise 48 firmada 240 ürün incelendi. İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplamda 276 bin 640 lira idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı denetimleri ise Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi.

01.07.2024 10:23
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Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haziran ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 276 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Haziran'da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 455 firmadaki 3 bin 145 ürünün denetlendiği belirtildi.

Haksız fiyat artışı kapsamında ise 48 firmada 240 ürünün kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 276 bin 640 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerin ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Eskişehir, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Fiyat ve Etiket Denetimlerinde 276 Bin 640 Lira İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Fiyat ve Etiket Denetimlerinde 276 Bin 640 Lira İdari Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
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