Eskişehir'de Garajda Egzoz Gazı Zehirlenmesi - Son Dakika
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Eskişehir'de Garajda Egzoz Gazı Zehirlenmesi

Eskişehir\'de Garajda Egzoz Gazı Zehirlenmesi

Otomobil tamiri yapan Ferhat Koç, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

04.12.2024 15:17
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Eskişehir'de evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dirican Sokağı'nda yaşayan Ferhat Koç (40), arızalanan otomobilini evinin garajında tamir etmek istedi.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Koç'un ise yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Egzoz gazından zehirlendiği anlaşılan Koç, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Koç'un cenazesi, evinin bulunduğu mahalledeki Park Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Garajda Egzoz Gazı Zehirlenmesi - Son Dakika

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