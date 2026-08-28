Eskişehir'de Geniş Kapsamlı Denetim - Son Dakika
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Eskişehir'de Geniş Kapsamlı Denetim

Eskişehir\'de Geniş Kapsamlı Denetim
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Eskişehir'de 1714 kişi, 60 işletme ve 151 araç denetlendi; 2 işletmeye 34 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimde 1714 kişi, 60 işletme ve 151 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Defterdarlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 288'i polis olmak üzere toplam 336 kişi görev aldı.

Eğlence mekanları ile kent genelindeki park ve alanlarda yapılan denetimlerde, 1714 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Sorgulamalarda, 2 kişinin yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi.

Ayrıca denetimler kapsamında 60 eğlence mekanı da kontrol edildi.

İhlal tespit edilen 2 işletmeye İl Defterdarlığı görevlileri tarafından 34 bin lira ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde, araçlar da kontrol edildi.

Trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada 151 araç kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 6 aracın sahiplerine, toplam 9 bin 199 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Geniş Kapsamlı Denetim - Son Dakika

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