Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Restoran ve Gıda İşletmelerine Denetim

30.01.2026 13:14  Güncelleme: 14:36
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, restoran ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin katılımıyla yapılan denetimlerde hijyen koşulları ve gıda güvenliği kontrol ediliyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki restoran ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere belediyenin gıda mühendisleri de eşlik ederek, işletmelerde teknik kontroller yapıyor.

Denetimler kapsamında hijyen koşulları, ruhsat durumları, fiyat listeleri, etiketlemeler ve gıda güvenliğine ilişkin pek çok başlık, detaylı şekilde inceleniyor. Özellikle ürünlerin saklama koşulları, sıcaklık değerleri, personel hijyeni, son kullanma tarihleri ve üretim alanları kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı hizmet almasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, işletmelerin yasal mevzuata uygun ve kaliteli hizmet sunmasının hedeflendiğini belirtti. Denetimler sırasında olumsuzluk tespit edilmesi halinde ise halk sağlığını korumak amacıyla gerekli yasal işlemlerin uygulandığı ifade edildi.

Denetimlere ilişkin görüş bildiren bazı işletme sahipleri, yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirerek, bu çalışmaların hem işletmelere hem de vatandaşlara güven verdiğini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kent genelinde düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

