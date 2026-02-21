Eskişehir'de Gürültü Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
Eskişehir'de Gürültü Kavgası: 4 Yaralı

21.02.2026 20:23
Tepebaşı'nda komşular arasındaki gürültü kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'taki bir apartmanda komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine G.E. bıçakla, F.E, A.C. ve Y.C. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, arbede sırasında G.E'yi bıçaklayan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

