Eskişehir'de Güvenlik Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme - Son Dakika
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Eskişehir'de Güvenlik Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Eskişehir\'de Güvenlik Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

07.03.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında "Güvenli şehir Eskişehir" sloganıyla güvenlik birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vali Aksoy, Valilik'te İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın da katıldığı "İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı"nda, emniyet ve jandarma teşkilatlarının sorumluluk bölgelerinde yürüttüğü asayiş, terör, kaçakçılık organize, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve trafiğe ilişkin çalışmaları paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığının 1242, Emniyet Müdürlüğünün 3 bin 475 personelle sürdürdüğü çalışmalarda 2 aylık süreçte genel güvenlikle ilgili 41 terör olayı, 37 göçmen kaçakçılığı, 6 bin 198 asayiş, 195 siber, 67 kaçakçılık ile organize, 3 trafik olmak üzere işlem yapılan toplam 6 bin 539 olayın bulunduğunu bildirdi.

Aksoy, uyuşturucu ve kimyasal madde ticareti yapanlara yönelik 39 operasyonda 59 şüphelinin tutuklandığını, maddeye özendirme kapsamında gerçekleştirilen 3 operasyonda ise 3 kişinin gözaltına alındığını, madde kullanımıyla ilgili 176 operasyonda ise 220 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kadına Destek Programı çerçevesinde alınan 799 KADES ihbarının 611'inin gerçek, 88'inin asılsız ihbarlardan oluştuğunu açıklayan Aksoy, Eskişehir genelinde 28 mevcutlu kelepçenin koruyucu etki oluşturduğunu aktardı. Aile içi ve kadına yönelik şiddette önleyici olarak 392'si koruyucu olmak üzere 622 karar alındığını bildiren Aksoy, ilgili birimlerin risk durumlarına göre faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Son dönemde siber suçların artma eğitiminde olduğuna dikkati çeken Aksoy, ocak ve şubatta yasa dışı bahis, 14 banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması, 2 bilişim sistemini engelleme ve bozma, 55 kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşma, 21 müstehcenlik, 89 nitelikli dolandırıcılık olmak üzere çeşitli suçlara işlem yapıldığını ifade etti.

Eğitici ve bilgilendirici faaliyetler

Güvenlik güçlerinin eğitici ve bilgilendirici faaliyetlerine de değinen Vali Aksoy, "Narkogençlik", "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko Nokta" çalışmaları aracılığıyla düzenlenen 18 etkinliğe 19 bin 239 vatandaşın katıldığı bilgisini verdi.

Narkotik veri analiz sistemi "Narvas"ın 112 Acil Çağrı Merkezi ve güvenlik birimlerince hassasiyetle takip edildiğini açıklayan Aksoy, vatandaşların da güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu belirtti. Ocak ve şubat aylarında toplam 150 ihbarın ulaştığını, bu ihbarların titizlikle değerlendirilerek operasyon haline geldiğini aktaran Aksoy, ihbarlar yoluyla güvenlik güçlerine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti.

Ocak ayının başından bu yana 3'ü ölümlü, 594'ü yaralanmalı, 246'sı hasarlı 843 trafik kazasının meydana geldiğini duyuran Aksoy, sürücülere kurallara uymalarını, emniyet kemeri takmalarını ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamalarını tavsiye etti.

Yayaların ve sürücülerin trafik kurallarına uyması için güvenlik birimlerinin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü vurgulayan Aksoy, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2 bin 129 öğrenci ve 2 bin 133 servis aracı sürücüsü ile personeline eğitim verildiğini duyurdu. 8 bin 576 kişiye eğitim faaliyeti yürütüldüğünü anlatan Aksoy, okul servis denetimlerini dikkatle sürdürdüklerini belirtti.

Yerel seçimler

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerine değinen Vali Aksoy, il genelinde 2 bin 370 sandıkta kayıtlı 696 bin 60 seçmeni bulunduğunu bildirdi.

Seçime katılacak siyasi partilerin seçim çalışmaları için 114 büro açtığını açıklayan Aksoy, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi konusunda güvenlik birimlerinin büyük hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tüm güvenlik planlamalarının yapıldığını, seçimlere yönelik şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını anlatan Aksoy, belediye başkan adaylarına ve muhtar adaylarına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Herkes kendini anlatacak, halkımız da kararını verecek. Seçimlerimizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek olanları şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Eskişehir özelinde dilencilik yapanlara karşı faaliyetler organize edildiğini aktaran Aksoy, güvenlik birimlerinin dilenciliğin önlenmesi için dikkatle çalıştığını belirtti.

Ocak ve şubat ayında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 13 ihbar doğrultusunda 58 dilenciye işlem yapıldığını bildiren Aksoy, "Dilencilerimizi aldığımızda 'Burada bir daha sizi görmeyelim' demenin yanı sıra sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. 41 kişi sağlık taramasından geçmiş, 48 dilencinin eğer dilenmediği takdirde yaşamını sürdürmekte zorlanabilir mi konusunda sosyal ve ekonomik durumunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün elemanlarına inceletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Eskişehir, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Güvenlik Birimlerinin Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme - Son Dakika

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